»Približuje se 15. november in zakonsko določen rok za zamenjavo pnevmatik. Sam imam sedem let stare pnevmatike, so skoraj kot nove, saj na leto prevozim le okoli 3000 kilometrov, kar pomeni, da so moje zimske gume prevozile največ 9000 ali 10.000 kilometrov. Vulkanizerji pa mi zatrjujejo, da so prestare in primerne za odpis. Kaj mi svetujete?«

Tako se nam je oglasil naš bralec Dalibor iz Ljubljane in dodal, da so nasveti vulkanizerjev glede starosti gum le marketinška poteza, ki jo podpiramo tudi novinarji, ne pa nekaj, kar bi bilo povezano z varno