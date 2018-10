Savdski tožilec se je pred tem še drugič sestal z glavnim carigrajskim tožilcem Irfanom Fidanom. Prvič se je z njim srečal v ponedeljek.

Modžeb je v ponedeljek turško stran zaprosil, naj mu posreduje vse ugotovitve turške preiskave, vključno z vsemi fotografijami in zvočnimi posnetki, je poročala turška radiotelevizija TRT. Turški preiskovalci so po navedbah TRT njegovo prošnjo zavrnili, hkrati pa so ga pozvali, naj razkrije informacije o lokaciji Hašokdžijevega trupla.

Prav tako so ponovili poziv turškega predsednika Recepa Tayyipa Erdogana, naj 18 osumljencev za umor, ki so jih aretirali v Savdski Arabiji, izročijo Turčiji. Rijad zavrača to zahtevo.

Hašokdži je izginil 2. oktobra na savdskem konzulatu v Carigradu in kasneje se je izkazalo, da je bil tam umorjen. Rijad je po velikem mednarodnem pritisku to priznal šele tri tedne kasneje.