Dražji naftni derivati so k letni inflaciji prispevali 0,6 odstotne točke; tekoča goriva so bila v primerjavi z oktobrom lani dražja za 22,6 odstotka, pogonskih goriv in maziv pa za 8,7 odstotka. Dražja hrana, cene so se zvišale za 2,9 odstotka, je medtem k inflaciji prispevala 0,5 odstotne točke.

Na mesečni ravni pa so k inflaciji najbolj, 0,4 odstotne točke, prispevala dražja oblačila in obutev. Trgovine so namreč zamenjale kolekcije, oblačila pa so se v povprečju podražila za 6,8 odstotka, obutev pa za 3,5 odstotka.

Letna rast cen, merjena s harmoniziranim indeksom cen življenjskih potrebščin, je bila oktobra 2,3-odstotna (oktobra lani 1,3-odstotna). Povprečna 12-mesečna rast cen pa je bila 1,9-odstotna (v enakem obdobju lani 1,4-odstotna). Na mesečni ravni so se cene življenjskih potrebščin zvišale za 0,4 odstotka.