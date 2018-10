Meja sneženja bo na okoli 1600 metri nadmorske višine. Pihal bo okrepljen jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 10 do 16, ob morju okoli 18 stopinj Celzija. Ponoči bodo padavine povsod ponehale, tudi veter bo ponehal. Delno se bo zjasnilo, po nižinah osrednje Slovenije bo jutri zjutraj nastala megla. Najnižje jutranje temperature bodo od 3 do 9, ob morju okoli 11 stopinj Celzija. V sredo bo v vzhodni Sloveniji povečini sončno. Drugod bo zmerno do pretežno oblačno. Predvsem v severovzhodni Sloveniji bo pihal šibak jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 14 do 18, ob morju okoli 20 stopinj Celzija.

Obeti: V četrtek bo oblačno, v zahodni Sloveniji bo pričelo deževati že dopoldne. Popoldne se bo dež širil proti vzhodu, predvsem na zahodu bodo tudi nevihte. Do večera bo suho vreme v severovzhodnih krajih. V petek bo pretežno oblačno, občasno bo deževalo.

Vremenska slika: Nad zahodno in srednjo Evropo je obsežno ciklonsko območje. Naslednja vremenska fronta je dosegla jugozahodno Evropo. V višinah priteka nad naše kraje z jugozahodnimi vetrovi nekoliko hladnejši in vlažen zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes se bo v krajih vzhodno od nas delno zjasnilo. Drugod bo oblačno z občasnimi padavinami. Pihal bo zmeren jugozahodni veter. V sredo bo delno jasno, več oblačnosti bo predvsem v sosednjih pokrajinah Italije.

Biovreme: Vremenska obremenitev bo postopoma slabela, vendar ne bo povsem ponehala. Tudi nekateri bolezenski znaki bodo še okrepljeni. Priporočeno je dosledno upoštevanje morebitnih predpisanih diet in odmerkov zdravil ter večja previdnost.