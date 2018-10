Vojake na mejo pošilja predsednik ZDA Donald Trump, ki si prizadeva, da bi bila pozornost Američanov pred kongresnimi volitvami 6. novembra osredotočena na migrante, ne pa na pokole s strelskim orožjem in pošiljanje pisemskih bomb na naslove njegovih političnih nasprotnikov in medijev.

Vojaki s seboj peljejo bodečo žico, večina pa ne bo nosila orožja, ampak bodo predvsem logistično pomagali mejnim agentom. Vojakom zakonodaja preprečuje stik ali delo z migranti, s katerimi se ukvarjajo pripadniki zvezne mejne službe.

Na mejnih prehodih so nenehno dolge vrste migrantov in prosilcev za azil, postopki pa trajajo tudi do pet tednov. Zato nekateri migranti prečkajo mejo, ker ob aretaciji takoj sprožijo postopke, če se jim uspe izogniti mejnim agentom, pa ima večina nekoga v ZDA, ki jim bo pomagal do službe ali prebivališča.