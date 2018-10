Eden od deskarjev je v ponedeljek popoldne sam priplaval do obale, zaradi vremenskih razmer pa ni bilo mogoče organizirati iskanja drugega, so sporočili s hrvaškega ministrstva za morje, promet in infrastrukturo.

Hrvaška televizija (HTV) je v ponedeljek zvečer poročala, da se je rešil hrvaški državljan, slovenskega državljana pa pogrešajo. Tiskovni predstavnik ministrstva za morje, promet in infrastrukturo David Radas je v izjavi za HTV izrazil upanje, da se bodo danes vremenske razmere umirile, tako da bi lahko sprožili akcijo iskanja.

V hrvaškem centru za usklajevanje iskanja in reševanja na morju so v ponedeljek nekaj po 17. uri prejeli obvestilo prič, da sta dva deskarja v morju pri Umagu ter da so ju močni sunki vetra nesli proti odprtemu morju. Eden od moških je bil na wind surfu, drugi pa na kite surfu. Obema je veter uničil jadra in sta padla v morje.

Hrvaške oblasti so po obvestilih sprožile reševalno akcijo, proti večeru pa so ugotovili, da je eden od deskarjev uspel samostojno priplavati do obale, kjer so ga zdravniško oskrbeli.

Zaradi vremenskih razmer pogrešanega deskarja niso mogli iskati na morju, tako da so se reševalci razporedili ob obali na mestih, kjer so glede na morske tokove predvidevali, da bi lahko prineslo pogrešanega deskarja.

Hrvaško pristojno ministrstvo je v sporočilu še dodalo, da so vsi udeleženci v pomorskem prometu na območju iskanja obveščeni o pogrešani osebi.