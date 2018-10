Ob 20. uri je namreč Ilirsko Bistrico in okoliške kraje zajelo močnejše neurje. Gasilci iz celotne Gasilske zveze Ilirska Bistrica so posredovali na 36 lokacijah, pomagali so jim tudi delavci Cestnega podjetja Koper in Komunale Ilirska Bistrica.

Precej nevšečnosti je veter povzročil tudi v obalnih občinah. Podrta drevesa so ovirala promet in ogrožala električne daljnovode. Povečano plimovanje morja je malo po polnoči že doseglo vrata piranskega hotela. Tamkajšnji gasilci so ga zavarovali s protipoplavnimi vrečami.