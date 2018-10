Lokalni gasilci in občani, ki živijo vzdolž reke, so v pripravljenosti zaradi današnjega občutnega povečanja pretoka Drave. Upravljalec avstrijskih elektrarn na Dravi je namreč napovedal, da bo na mejnem odseku v bližini Dravograda po 15.30 pretok dosegel 2100 kubičnih metrov na sekundo. »Lokalni dotoki bodo predvidoma dosegli pretok do 200 kubičnih metrov na sekundo, kar pomeni, da utegnejo pretoki reke Drave na območju Slovenije doseči 2300 kubičnih metrov na sekundo,« so včeraj sporočili iz Dravskih elektrarn Maribor.

Za primerjavo: med katastrofalnimi poplavami 5. novembra 2012 so pri Dravogradu namerili pretok skoraj 2700 kubičnih metrov na sekundo, pod jezom v Markovcih pa je dosegel rekordnih 2900 kubičnih metrov na sekundo. Sinoči pretok v Dravogradu ni presegel 1000 kubičnih metrov na sekundo.