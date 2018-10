V ljubljanski občini je v primeru poplav ogroženih kakšnih osem tisoč hektarjev površin (od tega več kot 400 urbanih), na poplavnih območjih pa živi okrog 20.000 Ljubljančanov, največ na jugozahodnem delu Ljubljane.

Spomin na katastrofalne poplave leta 2010 in 2014 je še kako živ. Zlasti pri tistih, ki jim je voda na Ljubljanskem barju zalila hiše. Ljubljanica, Horjulščica, Ižica, Glinščica in Iška so poplavile Vič, Vrhovce, Dolgi most, Rožno dolino, okoliške vasi so bile odrezane od sveta, vaščani so se na »svobodo« vozili s čolni. Zaradi nevarnosti električnega uda