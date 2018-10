»Na terenu smo že ves dan, dopoldne smo imeli težave s povišanim plimovanjem, zdaj močno piha veter in podira drevesa, prometne znake. Doslej smo imeli 11 intervencij,« je pozno zvečer statistiko dne naštel poveljnik PGD Piran Peter Ventin in zatrdil, da gasilci ostajajo v pripravljenosti tudi ponoči. Plima je doslej največje poplave na slovenski obali povzročila leta 1969, ko je morska gladina dosegla višino 394 centimetrov. Tokrat se zna po napovedih meteorologov višina morja približati razmeram pred desetimi leti, ko se je voda dvignila na 372 centimetrov.

Tudi drugje po Primorskem in Notranjskem se je zvečer začel krepiti veter ter podiral drevesa, odkrival dele streh in odnašal slabo pritrjene prometne znake. V Posočju do zaključka redakcije gasilci večjega dela še niso imeli.

»Tako kot so napovedali, se je veter okrepil ob 18. uri, več težav pričakujemo okrog devete ure zvečer,« je povedal Miro Bozja iz Gasilske zveze Bovec.

V Ilirski Bistrici, kjer so vremenoslovci napovedali najhujše divjanje vetra, so bili gasilci včeraj zvečer v pripravljenosti. »Pripravili smo vreče s peskom, motorne žage, vzpostavili smo dežurne ekipe in se dogovorili, kako ravnati v primeru intervencij. Poleg vremena moramo namreč skrbeti tudi za vse druge intervencije,« je povedal poveljnik Prostovoljnega gasilskega društva Ilirska Bistrica Klemen Škrab.

O veliki škodi pa medtem poročajo iz sosednjih italijanskih pokrajin. Zaradi plazov, poplav in zaprtih cest so bile včeraj zaprte številne šole v Benečiji, Reziji in Kanalski dolini. V Karniji, kjer je ponekod padlo več kot 400 litrov dežja na kvadratni meter, šole ostajajo zaprte tudi danes.