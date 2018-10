Meteorologi so močan veter pričakovali predvsem v zahodnem delu države, kjer so napovedali veter z močjo do 110 kilometrov na uro, v višjih legah do 140 kilometrov na uro. Vremenska slika je kazala, da bo veter začel močneje pihati po 19. uri in z močnimi sunki vztrajal do okoli 22. oziroma 23 ure.

»Takšna vremenska situacija se zgodi morda enkrat na leto. Tudi Hrvaška, Furlanija - Julijska krajina in avstrijska Koroška so izdale rdeča opozorila. Glede na pričakovano moč vetra je bilo treba razglasiti najvišjo stopnjo nevarnosti za jugozahodno in severozahodno regijo,« je dejal Brane Gregorčič. Veter je čez noč slabel, danes pa gre pričakovati hitrosti od 50 do 70 kilometrov na uro, kar pa ni več dovolj za razglasitev rdečega alarma. Težave so že včeraj napovedali tudi na Obali, kjer naj bi kombinacija plimovanja in visokega valovanja zvečer povzročila razlitje morja za 30, morda 40 centimetrov nad obalno črto.

V teh dneh težav ne povzroča le veter, ampak tudi padavine, zato so možne poplave, najbolj kritično pa je na območju reke Drave. Kot je povedal Janez Polajner z oddelka za hidrološke prognoze, bo vodotok Drave najbolj skrb zbujajoč danes, ko na meji z Avstrijo zjutraj pričakujejo pretok 1700 kubičnih metrov na sekundo, med 13. uro in 15.30 pa od 1900 do 2100 kubičnih metrov na sekundo, kar je druga najvišja vrednost v zadnjih 90 letih.

»Če bo do tega res prišlo, bodo določena naselja ogrožena,« je dejal Polajner in dodal, da so zaznali 107 ogroženih objektov, od tega 87 v okolici Maribora in 20 v okolici Ptuja. Če se bodo napovedi uresničile, se bo Drava razlivala vzdolž celotnega toka. Na območju Ptuja so sicer najbolj ogrožena naselja Muretinci, Bukovci in Stojnci. Kot je povedal vodja ptujske civilne zaščite Darko Murko, so ta območja na srečo redko poseljena.