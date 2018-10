Pokol v sinagogi je skupaj s pisemskimi bombami sprožil ostro debato, ali je morda strupena politična retorika, ki prihaja iz Washingtona, prispevala k nasilju in ali morda kaj odgovornosti nosi tudi predsednik ZDA.

V Pittsburghu so pred sodišče pripeljali 46-letnega Roberta Bowersa, ki se sooča s poplavo državnih in zveznih obtožnic zaradi sobotnega napada na sinagogo Drevo življenja v Pittsburghu, med katerim je ubil osem moških in tri ženske ter ranil šest ljudi, od tega štiri policiste. Od ranjenih sta dve osebi še vedno v kritičnem stanju in seznam smrtnih žrtev se lahko poveča.

Zvezno tožilstvo bo za Bowersa zahtevalo smrtno kazen zaradi napada, ki ga je judovska organizacija Antidefamacijska liga (ADL) označila za največji napad na Jude v zgodovini ZDA.

Število antisemitskih incidentov narašča ADL sicer ugotavlja, da število antisemitskih incidentov oziroma zločinov in izpadov zadnji dve leti narašča. Leta 2016 so jih našteli 1267, lani pa 1986. Od leta 2016 do leta 2017 se je njihovo število na študentskih kampusih povečalo s 108 na 204. Bela hiša odločno in ostro zavrača razprave o tem, da ima morda kaj s tem opraviti retorika predsednika Trumpa. Ta po eni strani dela vse, kar more v korist Izraela, doma pa s posebnimi signali daje potuho neonacistom, obritoglavcem in tako imenovanim nacionalistom. Lani je dejal, da so tudi med takimi dobri ljudje, pred kratkim pa se je celo sam razglasil za nacionalista in to javno na svojem političnem zborovanju. Bowers tehnično ni bil Trumpov podpornik, ker je menil, da predsednik ne gre dovolj daleč z antisemitizmom. Trump je po pokolu menil, da bi bilo morda pametno imeti orožje tudi v sinagogah. Ponekod sicer že imajo oborožene varnostnike, na žalost pa jih bo potrebno še več.