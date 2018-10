Kandidati morajo med drugim imeti najmanj 15 let delovnih izkušenj v policiji in najmanj osem let delovnih izkušenj na vodstvenih delovnih mestih v javnem sektorju. Izbrani kandidat bo imenovan na položaj za dobo petih let. Zadnji dan za prijavo je 9. november.

V začetku oktobra je vlada s položaja generalnega direktorja policije razrešila Simona Veličkega, ki je bil na to mesto imenovan le nekaj mesecev pred iztekom mandata vlade premierja Mira Cerarja. Za vršilko dolžnosti so imenovali dosedanjo namestnico generalnega direktorja Tatjano Bobnar. Funkcijo namestnice je Bobnarjeva opravljala od leta 2009, z imenovanjem za vršilko dolžnosti generalnega direktorja pa je postala prva ženska na čelu slovenske policije.