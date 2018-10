V Gasilski brigadi Ljubljana so včeraj z novim reševalnim vozilom za gašenje in reševanje z višin tudi uradno okrepili vozni park. V gasilski brigadi so povedali, da gre za največjo in eno izmed najpomembnejših investicij v letošnjem letu. Za nekaj več kot 684.000 evrov vredno vozilo je večji del sredstev zagotovila ustanoviteljica, ljubljanska mestna občina, delež v višini 143.000 evrov pa je prispevalo tudi ministrstvo za obrambo.

Z okrepitvijo šli v korak s časom

»Tovrstno vozilo je naše osnovno vozilo za gasilske izvoze na intervencije gašenja in reševanja. Nosilnost košare novega vozila je denimo 500 kilogramov, kar je za dobrih sto kilogramov več od zdajšnjega vozila, na koncu raztegljivega dela lestvenikov je tudi pregib, ki omogoča boljši dostop do objektov, balkonov in streh,« je nekaj prednosti novega vozila za gašenje in reševanje z višin pojasnil poveljnik Gasilske brigade Ljubljana Tomaž Kučič. Dodal je, da je obdobje približno desetih let ravno pravšnje za nadgradnjo voznega parka, saj v tem času napreduje tudi tehnologija. »Šli smo v korak s časom in zdaj bomo nekaj let znova v vrhu, kar se opremljenosti tiče,« je zadovoljen Kučič.

Vozilo so na dvorišče ljubljanske gasilske brigade za Bežigradom sicer pripeljali že pred dobrim tednom, a je nato potekalo še enotedensko usposabljanje ekipe, od včeraj pa je vozilo tudi uradno pripravljeno za posredovanje. V ljubljanski gasilski brigadi so ob tem poudarili, da so karakteristike novega vozila »plod široke strokovne presoje in večletnih izkušenj pri različnih posredovanjih. Zato smo prepričani, da bo vozilo kakovostno dopolnilo naš vozni park s ciljem še učinkovitejših in uspešnejših intervencij v primerih, ko nas tako prebivalci kot tudi obiskovalci Ljubljane potrebujejo.«