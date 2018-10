Nataša Kramberger: V bistvu rabiš predvsem krompir

Glejte, zima je tu. In za ozimnico rabiš jabolka, hruške in krompir.« Bila je nedelja in v Mariboru so na zaključni proslavi Borštnikovega srečanja podeljevali nagrade za najboljše gledališke dosežke v minuli sezoni. Na odru je bil slavnostni bend za slavnostne melodije, bili so minister za kulturo, predsednica Borštnikove žirije in novi šef festivala, bila sta povezovalca programa, ki sta pravkar naznanila štiri enakovredne nagrade za igro, in bil je igralec Uroš Kaurin, ki je stopil pred mikrofon v družbi pravokotnega kartona, ki mu je segal nekam do pasu. Na kartonu je bila črno-bela fotografija še enega igralca, Vita Weissa, ki tisti hip ni mogel biti v Mariboru, saj je s kolegi iz Slovenskega mladinskega gledališča s predstavo 6 prav tisti hip gostoval na Zoom festivalu na Reki.