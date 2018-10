Denis Šteharnik: Za Meto Hrovat so zainteresirani vsi

Denis Šteharnik se je ukoreninil v slovensko žensko alpsko smučanje. Pred njim so se glavni trenerji menjavali vsako leto. Marko Jurjec, Janez Slivnik, Jani Hladnik, Klemen Bergant, Božo Jaklin, Dejan Poljanšek in Jernej Koblar so do leta 2011 vsak po eno sezono vodili slovensko reprezentanco. Od takrat jo vodi 48-letni Slovenjgradčan. Vse življenje je posvetil alpskemu smučanju. Najprej kot tekmovalec, ki se je prebil do reprezentance B. Trenersko pot je začel v Slovenj Gradcu, pozneje v Vuzenici. Pod okriljem Smučarske zveze Slovenije je v nadaljevanju trenerske kariere delal v mladinskih reprezentancah, napredoval v reprezentanco C ter prevzel žensko ekipo evropskega pokala. Potem so ga, kot se izrazi, potisnili v člansko reprezentanco, s katero se je učil, se naučil preživeti in ustvarjati sistem. Navzven miren trener je med intervjujem v hotelu Neue Post v Zwieselsteinu, tradicionalni slovenski bazi na uvodu svetovnega pokala v alpskem smučanju v Söldnu, pokazal tudi odločni in zaščitniški del svojega koroškega karakterja.