Februarja letos je novomeško okrožno sodišče 27-letnemu Amadeju Kovačiču prisodilo šest let za poskus uboja njegove nekdanje partnerice, 23-letne Saše Šarkezi marca lani. Ob tem mu je preklicalo dve pogojni obsodbi in kazni združilo v osem let in en mesec zapora. A višje sodišče je v postopku, ki ga je vodil sodnik Boštjan Kovič, prepoznalo bistvene kršitve, sodbo razveljavilo in zadevo vrnilo v ponovno sojenje. Včeraj so tako Kovačiča ponovno pripeljali na novomeško sodišče iz celjskih zaporov, kjer prestaja 17-mesečno kazen