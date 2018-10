Davek na nepremičnine in premoženje so sicer doslej poskušale spraviti skozi parlamentarno sito že vse dosedanje vlade. A neuspešno. Nazadnje je tem »poskusom« napravilo konec ustavno sodišče, ki je zakon o nepremičninah, ki ga je pripravila vlada Alenke Bratušek, razveljavilo, vključno z zakonom o vrednotenju nepremičnin.

Ker je pričakovati, da bo zakon zaradi svoje nepriljubljenosti pri državljanih naletel na odpor, saj bo posegel v njihovo denarnico, ga bo treba pripraviti zelo previdno. Njegovi uveljavitvi pa se bodo tako in tako v vsakem primeru upirali. Razen morda tistih, ki s številnimi družinskimi člani živijo v manjših stanovanjih. Tisti, ki sami živijo v hišah ali večsobnih stanovanjih ter imajo poleg tega v posesti še eno ali več stanovanj, ki jih oddajajo na črno, pa bodo morali malo bolj odpreti svoj mošnjiček. Zato bodo slednji, ki jih ni ravno malo in so obdarjeni še z vikendi in drugimi nepremičninami – poleg že znanih dežurnih nergačev – pričakovano zelo glasni in odmevni.

Nekako tako ali celo bolj, kot so bili pred kratkim glasni nekateri znani podjetniki, ki so grozili, da bodo preselili svoja podjetja v tujino, če jih bo država dodatno obdavčila. Pa v konkretnem primeru sploh ni šlo za kakšno novo obdavčitev, kakor so razglašali, ampak samo za dokaj zmerno povečanje davka na dobiček. Ki bi bil tokrat še vedno občutno nižji, kot je v večini razvitih evropskih držav.

Da novi zakon ne bi doživel podobnega fiaska, kot so ga doživeli njegovi predhodniki, mora biti sodoben in primerljiv zakonom sosednjih evropskih držav. Zato vladi predlagam, da pristopi k njegovi pripravi skrajno resno, premišljeno in predvsem strokovno. Zakaj? Ker je nepremičninski davek, ki bo izhajal iz omenjenega zakona, izjemno pomemben proračunski prihodek.

Dežurnim opozicijskim nergačem namreč ne bo težko ljudi (pre)strašiti z novim davkom, ki bo prikazan kot tujek, in sicer še bolj dramatično, kot so prikazani migranti in njihovi domnevni »zločini«. To navajam, ker so v SDS pred kratkim napovedali, da bo v zvezi z nepremičninskim zakonom »storila vse«, da ne bo uveljavljen, čeprav ga še videli niso. Po drugi strani pa Šarčevi vladi očitajo, ker (v stotih dneh!?) ni sprejela še nobene strukturne reforme! Halo?

Zato upamo, da nas, spoštovana vlada, ki smo vam volilci zaupali vodenje in upravljanje države za naslednja štiri leta, ne razočarate. K vrednotenju nepremičnin in pripravi zakona torej ne pristopite zaletavo, ampak profesionalno in korektno. Ter seveda pravično. Tako do tistih, ki imajo manj, kot do tistih, ki imajo več. Pa bodo volkovi siti, kozli pa celi ostali.

Janez Turk, Ljubljana