Odvetnik Franci Matoz, ki zagovarja prvaka SDS Janeza Janšo, ki ga zasebno kazensko preganjata novinarka TV Slovenije Eugenija Carl ter urednica Mojca Šetinc Pašek, je tudi danes na celjskem sodišču vztrajal pri izločitvi tako predsednice senata Barbare Žumer Kunc, kot tudi obeh porotnikov in začasne predsednice celjskega sodišča Petre Giacomelli, zato se sojenje ni premaknilo z mrtve točke. Spomnimo, da Janši sodijo zaradi objave na družbenem omrežju twitter marca 2016, ko je zapisal: »Na neki FB strani javne hiše ponujajo poceni usluge odsluženih prostitutk Evgenije C in Mojce PŠ. Eno za 30 evrov, drugo za 35 evrov. #ZvodnikMilan.« Ker ju je Janša, ki je viden politik, s tem razžalil, ga Carlova in Šetinc Paškova zasebno tožita, odškodnino pa jima je medtem že prisodilo velenjsko sodišče, a ker sodba še ni pravnomočna, na odškodnino - vsaka naj bi dobila po 6.000 evrov - še vedno čakata.

Matoz si je ogledal elektronski vpisnik Na sodišču se je zapletlo že minuli teden, saj bi morala v tričlanskem senatu, kjer sta ob predsednici senata vedno tudi dva porotnika, med slednjimi sedeti tudi porotnica Ika Plevnik, ki pa je vidna članica SDS. Da je bila prav njej dodeljena omenjena kazenska zadeva, pa ni vedela, dokler ni prišla na sodišče. Če bi vedela, pa bi se, tako je zatrdila za naš časopis, izločila sama. Tako pa je njeno izločitev zahteval tako pooblaščenec zasebnih tožnic Tomaž Bajec kot tudi obramba Janeza Janše. Sodišče je zato, da bi se obravnava vendarle lahko nadaljevala, poiskalo in določilo novo sodnico porotnico, a se Janšev zagovornik Franci Matoz z njenim imenovanjem nikakor ni strinjal, češ, da ni šlo za dodelitev v skladu s sodnim redom, zato je ponovno terjal izločitev porotnice kot tudi predsednice senata. O tem pa je morala odločati začasna predsednica sodišča Petra Giacomelli. Rečeno je bilo, da se bo sojenje v primeru, če Giacomellijeva odloči, da predlog za izločitev ni utemeljen, to nadaljevalo. A se je tudi danes zapletlo, saj je Matoz ponovno podal predlog za izločitev, tokrat ne samo predsednice senata in obeh porotnikov, temveč tudi začasne predsednice sodišča.