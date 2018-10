Smrtne žrtve je neurje v nedeljo terjalo v Kalabriji na jugu Italije. Četverica je umrla v zemeljskem plazu, ki jo je zasul, ko je skušala blizu mesta Crotone popraviti počeno cev, je sporočila policija. Še eno smrtno žrtev so našli na jadrnici, ki jo je odnesel močan tok.

V celotni Italiji so zaradi vremenske ujme v najvišji pripravljenosti. Šole, vrtci in univerze so danes ostale zaprte po celotni Furlaniji-Julijski krajini, pa tudi v več drugih pokrajinah, med drugim v Rimu. Oblasti pozivajo ljudi, da, če je mogoče, ostanejo doma, poroča avstrijska tiskovna agencija APA.

Iz furlanskega Vidma poročajo o močnih poplavah, na območju se je usulo tudi več zemeljskih plazov. Kraj Sauris je bil zaradi tega več ur popolnoma odrezan od sveta, v krajih Forni Avoltri in Ovaro pa je moralo zaradi nanosov blata več družin zapustiti svoje domove. Na območju so morali zaradi poplav zapreti nekatere ceste, s kateriH so morali gasilci poleg tega odstranjevati podrta drevesa.

Nalivi tudi na Tirolskem Tudi na Južnem Tirolskem so nalivi, ki so spominjali na vesoljni potop, sprožili zemeljske plazove in poplave. Hudournik je zemljino nanesel tudi na brennersko avtocesto. Gmota je trčila v šest vozil, en voznik je bil lažje poškodovan. To pomembno avtocestno povezavo so danes dopoldne iz varnostnih razlogov med krajema Sterzing in Brenner znova zaprli. Zaprta je ostala tudi brennerska državna cesta, saj predor Brenner za zdaj ni prevozen niti za osebna niti za tovorna vozila. Prizadete so tudi druge bližnje prometne povezave, začasno so zaprli brennersko železniško povezavo. Gladina najdaljše italijanske reke Pad je zaradi močnih padavin v 24 urah porasla za poldrugi meter. V dolomitski Cortini pa je moralo zaradi reke poplavljanja reke Bigontina domove zapustiti 40 ljudi. O poplavah poročajo tudi iz mesta Vicenza. Pod vodo so tudi Benetke, reke so prav tako prestopile bregove v toskanski pokrajini Grosseto. Močan veter je medtem povzročal težave v prometu med Neapljem in otokoma Capri in Ischia. Napeto je tudi v Avstriji, še posebej na avstrijskem Koroškem, kjer so nalivi konec tedna povzročili gmotno škodo, oblasti pa so sedaj v pričakovanju novih težav zaradi vremena. Zaradi grozečih poplav bo od 14. ure na območju Špitala ob Dravi, med krajema Möllbrücke do meje z vzhodno Tirolsko, zaprta državna cesta skozi dolino Drave, tovorni promet za zdaj ostaja mogoč, je sporočila tamkajšnja policija. Od 17. ure dalje bodo ustavili tudi železniški promet med Špitalom in Lienzom.