Enainšestdesetletnega tajskega mogotca pa si mesto ne bo zapomnilo zgolj zaradi tega, ker je s klubom leta 2016 mestu prinesel naziv najboljšega v Angliji, temveč tudi po številnih dobrodelnih donacijah, skromnosti in izjemnemu značaju. V medijih se je nerad izpostavil, vodenje kluba je prepuščal podrejenim, sprejemal je le najtežje odločitve, z igralci pa je bil v odličnih odnosih.

Napadalec Jamie Vardy ga je recimo povabil na svojo poroko, številni so ga šteli za prijatelja, skrušeni vratar Kasper Schmeichel pa je o preminulemu lastniku dejal takole: »Težko je prevesti v besede, koliko si pomenil klubu in mestu Leicester. Ne poznam človeka, ki bi ti bil podoben. Tako poln delovne vneme, tako strasten, prijazen in tako zelo velikodušen si bil.«

»Za vedno si spremenil nogomet. Zaradi tebe so vsi verjeli, da je nemogoče mogoče. Dobesedno si uresničil moje sanje.« »Sedaj smo vsi odgovorni, da kot klub, igralci in navijači spoštujemo spomin nate. To bomo storili tako, da bomo še naprej družina, kakršno si ustvaril.«

Struggling to find the right words....but to me you are legend, an incredible man who had the biggest heart, the soul of Leicester City Football Club. Thank you for everything you did for… https://t.co/FzTaXVejUg