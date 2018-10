Nosilno raketo Dolgi pohod 2C so izstrelili iz izstrelišča Jiuquan na severozahodu Kitajske, na njej pa je približno 650 kilogramov težek satelit CFOSAT. Ta bo 24 ur na dan meril valove in veter na gladini morij. Francoski radar SWIM bo meril dolžino in smer valov, kitajski SCAT pa moč in smer vetrov, navaja francoska tiskovna agencija AFP.

To bo omogočilo bolj natančno napovedovanje hudih neurij in ciklonov. Klimatologi pa bodo bolje razumeli odnose med oceani in atmosfero, kar igra ključno vlogo pri podnebnih razmerah.

Krožil bo v orbiti, oddaljeni 520 kilometrov od Zemlje, podatke, ki jih bodo shranjevali tako na Kitajskem kot v Franciji, pa bo predvidoma zbiral tri leta.

"To je zgodovinsko. To je prvi satelit, ki ga je Kitajska naredila v mednarodnem sodelovanju. Dejstvo, da ga je ustvarila s Francijo, kaže na naše tesne vezi s Kitajsko," je povedal predsednik francoskega Nacionalnega centra za študije vesolja (Cnes) Jean-Yves Le Gall. "Ta satelit bo omogočil občuten napredek v razumevanju podnebnih sprememb," je poudaril.