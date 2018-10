Aplikacija Bella Mossa, financirana s strani EU in lokalnih oblasti, meri uporabo »alternativnih« prevozov (torej koles in avtobusov) po mestu, v zameno za dobljene točke pa lahko uporabniki v raznih lokalih in gostilnah dobijo nagrade v obliki piva, sladoleda in drugih ugodnosti. Izbiro hrane in pijače ponuja 100 različnih gostiln in lokalnih podjetij.

Posameznik se lahko v aplikacijo prijavi štirikrat na dan, saj tako želijo meščane navaditi, da jo uporabljajo konstantno. Bella Mossa za zdaj deluje le šest mesecev v letu, a se zaradi vse večjega zanimanja dogovarjajo, da bi obdobje uporabe podaljšali.

Glavno vprašanje, ki se ob tem pojavi, je seveda ali aplikacija deluje? Projekt se je začel izvajati leta 2017, lani pa so udeleženci skupno prevozili 3,7 milijonov kilometrov, zabeleženih na aplikaciji. Skupno so prevzeli 16.000 nagrad.