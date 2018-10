Čakalne vrste: po »zelo hitrih« napotitvah zastoji

840 dni so bolniki po zadnjih podatkih v povprečju čakali na operacijo nožnega palca (hallux valgus). Gre za čakalne dobe, ki jih spremljajo na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ), zajeli pa so stanje 1. septembra. 765 dni so bolniki na to operacijo v povprečju čakali 1. aprila letos.