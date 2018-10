Kot pravi Jasna Oklešen, makeup artistka in vodilna sila Carpus makeup centra, se tudi pri nas vse bolj uveljavlja noč čarovnic in tematske zabave. »Če niso ravno otroške zabave, potem so zabave za odrasle tudi pri nas vse bolj popularne, drzne. Ženske se pogosto odločijo za seksi vampirko ali čarovnico, moški še vedno vztrajajo pri groznem okostnjaku ali zombiju,« pove Jasna Oklešen, ki je že imela priložnosti povezati se z maskerjem svetovnega kova Shaune Harrisonom, ki je ustvarjal tudi like Harry Poterja, Zvezdne steze, Hellriser. »Prav tako je ustvarjal like v hiši groze v pariškem Disneylandu in like v nanizanki Igre prestolov. Ponosna sem lahko, da smo Harrisona pred časom gostili tudi v Carpus makeup centru, kjer je vodil predavanje.«

Lateks, umetna kri in maska je tu

Najpogostejše so preobrazbe okostnjakov, zombijev, priljubljene so tudi različne rane in ureznine. Veliko je likov iz filmov, ki so odmevali v tekočem letu. In prav ročna poslikava obraza poskrbi, da se razlikujemo od drugih mask. In če se vsaj malo znajdemo, potem lahko že z nekaj ličili in dodatki, ki jih pogosto najdemo doma, ustvarimo odličen make up. »Ostali si lahko pomagate s preprostimi vsakdanjimi stvarmi kot je vata, toaletni papir, paradižnikov mezga namesto krvi. Drugače pa imamo v online trgovini www.allu-makeup.com izdelke prav za takšne zabave,« pove sogovornica, ki nadaljuje: »Prav tako pride prav lateks, ki je tekoče oblike in se spremeni v gumijasto zmes, s katero oblikuješ rane, umetno kri in malo barve. Za še bolj dramatičen učinek lahko uporabimo barvne očesne leče in maska je tu.« Umetno kri lahko izdelate tudi doma; potrebujemo je javorjev sirup (primeren je tudi koruzni), in rdečo barvo, ki jo po potrebi zgostimo s sladkorjem. »Za staranje rok najprej poudarimo z barvami starostne pege, žile ter kosti, dodamo barvne nepravilnosti. Sledi nanos lateksa, ki smo ga predhodno že oblikovali na modelu. Pazimo, da so robovi zliti s kožo, sicer se vidi, da je nekaj prilepljeno gor. Nadaljujemo s poslikavo in delo je opravljeno,« pove Jasna Oklešen, ki prav tako vodi številne tečaje ličenja.

Prepustite se domišljiji in naj koža postane platno. Poskrbite, da bo z izbrano poslikavo postalo prekrasna umetnina. Če vas je strah, da nalogi ne boste kos, lahko z izdatnim senčenjem popravite še tako zgrešeno potezo. Lahko si pomagate tudi z različnimi šablonami vse dodatne namige in ideje pa lahko vedno najdete na družbenih omrežjih, kot sta instagram in pinterest.