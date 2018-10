Tajski milijarder si je ogledal domačo tekmo Leicestra, nato pa je, kot je bilo pri njemu v navadi, poletel z zelenice proti domu. Helikopter je strmoglavil zaradi težav z motorjem in končal v plamenih, poročajo tuje tiskovne agencije.

Njegov klub in tamkajšnja policija v nedeljo nista želela potrditi ali zanikati novice o smrtnih žrtvah in o tem, ali je bil med potniki tudi Srivaddhanaprabha. Več britanskih medijev pa je poročalo, da je bil na krovu tudi tajski lastnik kluba in predsednik Leicestra, ki se je leta 2016 za vselej vpisal v srca navijačev, ko so lisice osvojile naslov v angleški nogometni premier ligi. Ljudje so v nedeljo pred stadion nosili rože, tekme premier lige so se začele z minuto molka.

»Svet je izgubil velikega moža. Leicester City je družina, ki je bila uspešna pod njegovim vodstvom. Kot družina bomo žalovali za njim in nadaljevali v zasledovanju vizije kluba, ki je zdaj njegova zapuščina,« je v izjavi za javnost zapisal klub.

Policija je razkrila, da so preostale žrtve Nursara Suknami in Kaveporn Punpare, člana Srivaddhanaprabhinega osebja, pilot Eric Swaffer in potnica Izabela Roza Lechowicz.