Oči so bile uprte v Rudyja Goberta pri gostih in DeAndrea Jordana v vrstah domačih, ki sta zabeležila po šesta zaporedna dvojna dvojčka. Gobert je zbral 23 točk in 16 skokov, Jordan pa 12 točk, 19 skokov in devet podaj, slednje je rekord kariere.

Igralci Mavericks bodo prvo od dveh gostovanj v nizu opravili v noči na torek po slovenskem času, ko bodo gostovali v San Antoniu.