Veter južnih smeri, ki je v nedeljo v višjih legah dosegal 90 kilometrov na uro in nato zvečer prehodno oslabel, se bo danes popoldne spet okrepil. V osrednji in severozahodni Sloveniji bo dosegel od 85 do 100 kilometrov na uro, v jugozahodni Sloveniji pa od 100 do 120 kilometrov na uro.

Za ta območja velja rdeče opozorilo, Agencija RS za okolje (Arso) pričakuje obsežnejše vetrolome. Najmočnejši veter pričakujejo danes zvečer in v prvem delu noči na torek. Predvsem na Primorskem in Notranjskem bo velika nevarnost vetroloma, so zapisali.

Za vzhodni del države pa je zaradi vetra razglašena oranžna stopnja vremenske ogroženosti, veter naj bi dosegel hitrosti od 70 do 85 kilometrov na uro.

Deževje bo v zahodni, osrednji in južni Sloveniji trajalo do torka zjutraj. Še se bodo pojavljali krajevno močni in dolgotrajni nalivi. Za zahodno polovico države je zaradi padavin razglašena oranžna stopnja ogroženosti, na severozahodu v 24 urah pričakujejo dodatnih od 100 do 125 litrov dežja na kvadratni meter.