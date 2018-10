Ni Messija? Ni težav! Tako nekako bi lahko sklepali po včerajšnjem derbiju španskega nogometnega prvenstva med Barcelono in Realom iz Madrida, ki so ga tudi brez pomoči poškodovanega prvega zvezdnika suvereno dobili Katalonci in s kar 5:1 (2:0) deklasirali večne tekmece iz španske prestolnice. »Ponosni moramo biti na to, da imamo v moštvu najboljšega nogometaša na svetu. Toda tudi brez njega smo pokazali, da imamo odlično moštvo z odličnim trenerjem,« je takoj po tekmi povedal napadalec Barcelone Luis Suarez, ki je bil s tremi goli najbolj zaslužen, da Messijeva odsotnost ni prišla do izraza. Real je na drugi strani izgubil že tretjo zaporedno tekmo v domačem prvenstvu, kar se kraljevemu klubu ni zgodilo že vse od leta 2009, in je trenutno šele na devetem mestu, poraz pa naj bi dokončno zapečatil tudi usodo trenerja Julena Lopeteguija. Da je ta že nekdanji, so tako sinoči že poročali iz španskega dnevnika Marca, pri katerem so tesno povezani z nogometnim klubom iz Madrida, ter ob tem dodali še, da bo novico Real uradno objavil danes, ko naj bi tudi že predstavil novega trenerja, Italijana Antonia Conteja.

Prvi gol na tekmi je sicer že v 11. minuti dosegel Philippe Coutinho, v 30. minuti pa je vodstvo domačih povišal Suarez iz enajstmetrovke, ki bo šla v zgodovino tudi po tem, da je bila prva na derbijih Barcelone in Reala, ki jo je sodnik dosodil s pomočjo videoasistence (VAR). Na začetku drugega polčasa je sledilo dobre četrt ure igre, med katero se je zdelo, da bi Real lahko spreobrnil potek dogodkov na igrišču. Po golu Marcela v 50. minuti so gostje namreč silovito pritisnili in kar tekmovali med seboj, kdo bo zapravil lepšo priložnost – najlepšo je bržčas Luka Modrić, ki je zadel tudi vratnico. »Po fantastičnem prvem polčasu je bilo to zares težkih 15 minut. Tekmec je spremenil način igre, igral bolj v širino in nas preveč razvlekel. A pri tem tudi tvegal, kar smo s pridom izkoristili in jim zadali usoden udarec,« je po tekmi priznal tudi trener Barcelone Ernesto Valverde, ki je pri tem mislil na gola Suareza v 75. in 83. minuti, medtem ko je v 87. piko na i le nekaj trenutkov za tem, ko je vstopil v igro, postavil še Čilenec Arturo Vidal.

Da je bila mera slabe volje pri Realu polna, sta poskrbeli še poškodbi strelca edinega gola Madridčanov Marcela (zadnja stegenska mišica), ki je igro zapustil v 82. minuti, in Varana (dimlje), ki je v garderobi ostal med polčasom. Za kako hudi poškodbi gre, še ni jasno, prve informacije pa pravijo, da bi bila oba lahko odsotna okrog enega meseca. Ko naj bi ju torej pričakal nov trener, pa čeprav so Lopeteguiju po tekmi igralci znova stopili v bran. »Ta rezultat na žalost lepo povzame dosedanji potek naše sezone. Smo prava katastrofa, igramo zelo slabo, vsi po vrsti. Ne smemo pa govoriti o trenerju. Na igrišču smo igralci in naša odgovornost je, da se je Real znašel na tako nizki točki,« je povedal vezni igralec Casemiro.