V Družbi za upravljanje terjatev bank (DUTB) so objavili javni razpis za zbiranje zavezujočih ponudb za nakup manjšinskih deležev v več družbah. V prvi paket so vključene delniške družbe oziroma delnice Nigrada, Menine in Deželne banke Slovenije, drugi paket pa vključuje lastniške deleže v družbah z omejeno odgovornostjo: v Riosi inženiringu in Bankartu.

Po pojasnilih DUTB so se odločili za prodajo delnic in lastniških deležev izključno v slovenskih družbah, v katerih so manj kot 50-odstotni lastnik. Preostale slovenske družbe v prodajo niso vključene iz različnih r