Diplomiral je na novoustanovljeni ALUO in končal podiplomski študij slikarstva pri profesorju Gabrijelu Stupici. Zaposlitev si je našel v Novem mestu, kjer je poučeval risanje in umetnostno zgodovino vse do leta 1957. Nekaj let pozneje je dobil delo v Ljubljani, v Pionirskem domu, hkrati je ustvarjal in se izpopolnjeval v tujini, najpomembneje v ateljeju takrat popularnega grafika Johnnyja Friedlaenderja v Parizu med letoma 1958 in 1959. Od leta 1969 je poučeval na ALUO, najprej na slikarskem, nato na grafičnem oddelku. Imel je okoli 190 samostojnih razstav in še veliko sku