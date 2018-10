Učenci in pedagoški delavci ljubljanske osnovne šole Franceta Bevka so dočakali otvoritev novega igrišča oziroma športnih površin. Niso dobili samo novega košarkarskega igrišča, ampak tudi posebno igrišče za ulično košarko, koš za najmlajše šolarje, odbojkarsko igrišče, stezo za tek na 60 metrov in skok v daljino ter celo mize za namizni tenis. Za prijetnejše vzdušje pa še na novo zasajene grmovnice, klopi in pitnik.

Pestri tedni: prenovljeni pokopališče, vrtec in tri šole Na dogodku se jim je predvolilnemu obdobju ustrezno pridružil zadnji teden sicer precej zasedeni župan Zoran Janković – dan pred tem se je namreč udeležil otvoritve prenovljenega in razširjenega pokopališča v Sostrem in proti večeru 70. rojstnega dne Ljubljanskega lutkovnega gledališča, v sredo pa je pozdravil energetsko prenovljeni vrtec Vodmat. Tudi prejšnje tedne je bilo pestro: dokončali in odprli so energetsko posodobljeno OŠ Jožeta Moškrča, prizidek na OŠ Milana Šuštaršiča in pred tem še prenovljeno OŠ Franca Rozmana Staneta.