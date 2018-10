Dobrih 40.000 evrov bo celjsko občino stala naložba, ki bo pomembno vplivala na lepši in bolj urejen videz Muzejskega trga. Pred osrednjo knjižnico so namreč skupaj z javnim podjetjem Simbio postavili prve zbiralnike odpadkov pod zemljo, s čimer bo tudi manj neprijetnih vonjav v okolici, posledično pa bo tudi manj hrupa. »V prihodnje pa nameravamo s podzemnimi zbiralnicami opremiti tudi druge dele mestnega središča in stanovanjskih naselij,« napovedujejo na občini.

Milijon evrov za tlakovce, razsvetljavo… Kot dodajajo na celjski občini, lahko občani vanje ločeno odlagajo plastično in kovinsko embalažo, biološke odpadke, papir in mešane komunalne odpadke. Le zabojnik za steklo ostaja na Gosposki ulici, kjer je zdaj ekološki otok. »Podzemna zbiralnica ni zaklenjena, treba je le dvigniti pokrov in odpadke odložiti v tisti zabojnik, kamor določeni odpadki sodijo,« še povedo na občini, kjer pa za zdaj občanom novega načina zbiranja še ne bodo zaračunali na položnicah. »Ker gre za povsem nov način zbiranja, v prehodnem obdobju sprememb v obračunu ne bo. Mesečna obveznost za ravnanje z odpadki bo tako do nadaljnjega enaka kot do zdaj,« obljubljajo. Sicer pa je postavitev podzemne zbiralnice uredilo podjetje Voc Celje, ki tudi sicer obnavlja Muzejski trg in del ulice na Okopih, kjer so prenovili vso infrastrukturo, položili nove tlakovce, namestili novo urbano opremo in javno razsvetljavo, kar je stalo približno milijon evrov.