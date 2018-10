Pred 65 leti je Edmund Hillary postal prvi človek, ki je skupaj s šerpo Tenzingom Norgayem stopil na vrh najvišje gore na svetu. Hillary je že deset let med pokojnimi, plezalska strast pa še živi med njegovi vnuki, ki nameravajo Everest osvojiti leta 2020. Osemnajstletna vnukinja Lily Hillary je v Aucklandu končala srednjo šolo, spomladi pa se bo skupaj z bratoma Alexom (22) in Georgeem (26) odpravila do baznega tabora pod Everestom, da bi se pripravili na vzpon, ki ga načrtujejo leto dni pozneje. Lily se zaveda, da osvojiti Everest ni mačji kašelj.

»Moj dedek je imel velik smisel za humor, vendar pa je vedel, tako kot ve to tudi moj oče, kdaj gredo stvari zares in da je lahko plezanje na Everest smrtno nevarno,« je Lily povedala za časopis NZ Herald. Njen oče Pete je že dvakrat stal na vrhu Everesta. Lily je še povedala, da ji je dedek Edmund v mladosti dal zelo preprost nasvet. »Počni to, kar imaš rada, mi je rekel. Name sicer, tako kot na moja brata, nikoli ni pritiskal.« Zagotovo pa imajo, še pravi Hillaryjeva vnukinja, plezanje v krvi. »Odraščali smo v hribih, plezali smo, planinarili in tekmovali med seboj in bilo je zelo zabavno,« pravi. »Ne gre le za gore, ampak tudi za to, s kom si in kakšne izkušnje pridobivaš.« Komaj že čaka na obisk baznega tabora pod Everestom. Pridružila se jim bosta tudi oče in mama Yvonne, ki bo tam za moralno podporo. Tudi za njena brata bo to prvo srečanje z Everestom. Oba poskušata osvojiti najvišje vrhove sedmih celin: povzpela sta se že na Kilimandžaro (Afrika, 5896 m), Puncak Jayo (Nova Gvineja, 4884 m), Elbrus (Rusija, 5642 m), Alex tudi na Mont Blanc (Francija, 4807 m), z Lily pa v prihodnjem letu načrtujejo plezanje na Denali (Aljaska, 6194 m).

Lily vsaj petkrat na teden teče, jaha konje, boksa, poskuša se tudi v peteroboju. Z očetom in bratoma se je začela pripravljati tudi v plezanju, saj, kot pravi, ne želi biti najšibkejši člen v verigi. Vsi v družini sodelujejo v podjetju Edmund Hillary za proizvodnjo kakovostnih modnih športnih oblačil, del dobička pa namenjajo za socialno ogrožene v Nepalu.