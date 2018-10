Kitajsko podjetje Xiaomi je predstavilo nov mobilnik mi mix 3. Naprava se lahko pohvali z zelo dobro strojno opremo. Zaslon FHD+ amoled z diagonalo 6,39 palca in ločljivostjo 2330 x 1080 pik je izdelal Samsung. Dvanajstmegatočkovni kameri na hrbtni strani sta izdelala Sony in Samsung. Sony je izdelal tudi 24-megatočkovno kamero z dvamegatočkovnim senzorjem za globino, ki sta na sprednji strani naprave. Dodajte temu osemjedrni Qualcommov procesor snapdragon 845, grafično kartico adreno 630 ter od šest do deset gigabajtov delovnega spomina z od 128 do 256 gigabajtov prostora za s