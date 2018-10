Zaradi šolskih počitnic in praznikov policisti pričakujejo povečan promet na mejnih prehodih, cestah, ki povezujejo večja središča, in okoli pokopališč, kjer bodo potekale žalne slovesnosti. Opozarjajo, da tudi in še posebej v tem času poskrbimo za lastno varnost in varnost svojega premoženja. S samozaščitnim ravnanjem namreč lahko preprečimo marsikatero neprijetnost.

Minuli konec tedna so z vseh koncev Slovenije policisti tako že poročali o številnih vlomih. Gorenjski pa so tistim občanom, pri katerih so opazili, da gre pravzaprav za lahke tarče za vlomilce in tatove, delili letake z navodili za samozaščitno ravnanje. V dveh urah so jih razdelili 70. »Pri večini hiš, kjer so pustili obvestilo, so imeli lastniki v času njihove odsotnosti odprta vrata ali okna na zračenje ali pa je bila v objektih čista tema. V nekaj primerih so imeli lastniki na dvoriščih nezavarovane stvari (kolesa, mopede), v enem primeru pa je bila hiša odprta, medtem ko je bil lastnik na vrtu,« je sporočil Bojan Kos s PU Kranj.

Odziv občanov je bil pozitiven, dva občana na škofjeloškem območju sta celo poklicala na policijsko postajo in se zahvalila za opozorilo, ki so jima ga v nabiralniku pustili policisti, saj sta imela v času odsotnosti odprta balkonska vrata oziroma okno.

V teh dneh bodo najbolj obiskana parkirišča ob pokopališčih, kjer se potikajo tudi ljudje, ki nimajo najboljših namenov. Zato na vidnih mestih v avtih ne puščajmo torbic, denarnic in drugih vrednih predmetov. Zaprimo vsa okna in vrata, zaklenimo vozilo in prtljažnik ter vklopimo alarmno napravo. Parkiranju na neosvetljenih območjih se izogibajmo. Med obiskom pokopališč in drugih javnih krajev, kjer je veliko ljudi, ne nosimo denarnic, mobilnih telefonov in drugih vrednejših predmetov v žepih ali odprtih torbicah in košarah. Med urejanjem grobov jih imejmo vedno na očeh oziroma jih ne puščajmo odložene brez nadzora.