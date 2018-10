El clasico se je po zelo dolgem času pričel brez dveh največjih nogometnih zvezdnikov. Cristiano Ronaldo je od poletja pri Juventusu, Lionel Messi pa zaradi poškodbe v zadnjem času na tribuni. Barcelona je hitro pokazala željo po zadetku in že v 11. minuti razkrila pomanjkljivosti v obrambi Madridčanov, ko je po globinski podaji v kazenski prostor prodrl Jordi Alba, nekoliko počakal in s povratno podajo zaposlil Philippeja Coutinha, ki mu ni bilo težko zadeti praznih vrat (1:0).

Gostje so se trudili v napadu, a je bila obramba Kataloncev dovolj zbrana, tako da do resnejših priložnosti ni prišlo. Namesto izenačenja je sledila dodatna skrb za Realovega trenerja Julena Lopeteguija, ki se mu že tako ali tako maje stolček. V 28. minuti je znova po podaji Albe ob Luisu Suarezu nerodno posredoval Raphael Varane. Sodnik je po ogledu videoposnetka pokazal na belo točko. Vratar Thibaut Courtois je uganil smer strela, a je Suarez žogo poslal izjemno natančno tik ob desni vratnici za povišanje na 2:0.

Real z vsem topovi v drugi polčas

Barcelona je tudi zatem nadaljevala z domiselno igro, Realovci, ki so bili povsem razglašeni v obrambi, pa nikakor niso sestavili konkretnejšega napada za morebitno znižanje, z bistveno boljšo igro so se predstavili šele po odmoru, ko so drugi polčas odprli s popolno ofenzivo.

Gostitelji so sicer imeli svoje priložnosti iz protinapadov, a so te ostale neizkoriščene, prebujeni Madridčani pa so po vsega petih minutah nadaljevanja zadeli za znižanje na 1:2. Marcelo se je med strelce vpisal že na tretji zaporedni tekmi. Izjemen pritisk Reala se s tem ni končal, priložnost izenačiti je imel po kombinatorni akciji v 56. minuti hrvaški vezist Luka Modrić, a je s kakšnih 12 metrov stresel zgolj levo vratnico.

Ekipi sta povsem odprli formaciji, priložnosti so se začele vrstiti na obeh straneh, nekaj minut po priložnosti Modrića je levo vratnico stresel še Suarez, v 68. minuti pa je imel izenačenje po podaji rezervista Lucasa Vazqueza z desnega boka francoski napadalec Karim Benzema, ki je z glavo meril nad prečko.