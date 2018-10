»Mladim bi rad v imenu vseh odraslih sporočil: Oprostite nam, če vas pogosto nismo poslušali, če smo vam polnili ušesa, namesto da bi vam odprli srce,« je po navedbah italijanske tiskovne agencije Ansa dejal papež med slovesno mašo v vatikanski baziliki Sv. Petra.

»Ko se vero preveč povezuje s formulo doktrine, obstaja tveganje, da se usmerjamo samo v razum, ne da bi se dotaknili src,« je papež dodal v nagovoru več kot 10.000 zbranim. Mladi po papeževih besedah ne smejo dvigniti rok od težav svojih sosedov, nasprotno, morajo si jih umazati, če želijo slediti Kristusovemu zgledu.

Cerkveni predstavniki z vsega sveta so mesec dni razpravljali o načinih, kako Cerkev približati mladim. V zaključnem dokumentu sinode so poleg skrbi za mlade in njihova stališča pozvali tudi k večji vlogi žensk pri sprejemanju odločitev v Cerkvi.

Sinodo sklical v začetku letošnjega leta

Dotaknili so se tudi najbolj perečih vprašanj, tudi številnih spolnih škandalov znotraj Cerkve, ki pretresajo javnost. Strinjali so se, da je treba žrtvam nuditi podporo, kaznovati odgovorne, predvsem pa ugotoviti, zakaj je do zlorab prišlo in z različnimi ukrepi preprečiti tovrstna dejanja v prihodnosti.

Sinodo pod geslom Mladi, vera in razločevanje poklicanosti je papež sklical v začetku preteklega leta, ko se je Cerkev že spopadala s številnimi očitki in obtožbami zaradi spolnih zlorab. V pismu mladim jim je Frančišek takrat dejal, da želi Cerkev slišati njihov glas, dvome in kritike.

Sinode sta se prvič v zgodovini udeležila tudi dva kitajska škofa. Iz Slovenije je na srečanju sodeloval mariborski nadškof metropolit Alojzij Cvikl.