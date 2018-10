»V protinapadih, ki so potekali od petka do nedelje, je IS ponovno zavzel vse položaje, ki so jih Sirske demokratične sile osvojile v Hadžinu,« je sporočil vodja observatorija Rami Abdel Rahman.

Poveljnik teh sil, ki ni želel biti imenovan, je potrdil umik svojih enot, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Kot je dejal, so skrajneži napadli v času peščenega viharja. »Naše sile ne poznajo območja in se ne morejo premikati v pogojih nične vidljivosti,« je pojasnil.

Ob tem je napovedal je novo vojaško kampanjo, ki se bo začela takoj, ko prispejo okrepitve. Na fronto so namreč napotili težko orožje, nekatere enote pa bodo zamenjale izkušenejše, je dejal.