V neurju na jugu Italije štirje mrtvi

Jug Italije je ponoči zajelo hudo neurje, v katerem se je sprožilo več zemeljskih plazov. V enem od njih so v bližini kalabrijskega mesta Crotone umrli štirje delavci, poroča italijanska tiskovna agencija Ansa.

Delavci, stari od 45 do 59 let, so izvajali nujna gradbena dela, ko se je pod njimi udrl teren in zasul jih je blatni plaz. Štirje sodelavci in gasilci, ki so prihiteli na pomoč, jim niso mogli pomagati.

Velik del Italije je zajelo slabo vreme z dežjem in vetrom. Civilna zaščita je izdala vremensko opozorilo za Toskano, Umbrijo, Veneto, Kalabrijo in Sicilijo, poroča nemška tiskovna agencija dpa