Ekipa 140 kuharjev iz Slovenije, Bosne in Hercegovine, Srbije, Makedonije in Črne gore je v petek na improvizirani odprti kuhinji na sarajevskem sejmu spekla 14.186 palačink. Za njihovo pripravo so porabili 300 litrov olja, 600 kilogramov moke in 400 litrov mleka, poroča Reuters.

Večino palačink so postregli obiskovalcem in organizatorjem sejma, preostanek sladic pa so prek prostovoljskih organizacij podarili ranljivim skupinam.

Kuharji bodo morali sicer za vpis v Guinnessovo knjigo rekordov počakati še na uradno potrditev. Nosilci rekorda so trenutno Rusi, ki so lani v Moskvi v osmih urah pripravili 12.716 palačink.