29-letnik se je pripeljal po Nasipni ulici v Mariboru, kjer je 27-letnica s svojim psom pravilno prečkala cestišče na prehodu za pešce. Voznik peški ni omogočil varnega prehoda in s sprednjim delom avtomobila trčil v peško in njenega psa. 27-letnica je utrpela hude poškodbe in je bila iz kraja nesreče odpeljana z reševalnim vozilom v UKC Maribor, pes pa je poginil na kraju nesreče. Policisti so vozniku osebnega avtomobila odredili alkotest, ki je pokazal 0,88 mg alkohola v litru izdihanega zraka, zakar mu je bil odrejen strokovni pregled v UKC Maribor.

Zaradi nesreče je bila Nasipna cesta nekaj časa zaprta, zoper voznika pa bo vložena kazenska ovadba zaradi nevarne vožnje v cestnem prometu, so sporočili iz PU Maribor.