Arso je za danes za zahod države izdal oranžno opozorilo zaradi močnega vetra in padavin, pričakujejo tudi povišano plimovanje morja. Za preostali del države je izdano rumeno opozorilo zaradi vetra in dežja.

Pričakujejo, da bo v višjih legah do večera pihal jugozahodnik s hitrostjo med 70 in 90 kilometrov na ur, sunki vetra okoli 70 kilometrov na uro se lahko pojavijo tudi na izpostavljenih mestih po nižinah.

Kot so zjutraj objavili na Twitterju, sunki južnega vetra na Slavniku, Ratitovcu in Uršlji gori dosegajo hitrost okoli 90, na Kredarici pa do 140 kilometrov na uro.

Sunki južnega vetra na Slavniku, Ratitovcu in Uršlji gori dosegajo hitrost okoli 90, na Kredarici pa kar do 140 km na uro. — ARSO vreme (@meteoSI) October 28, 2018

Veter spremljajo tudi obilne padavine. Deževje bo v zahodni, osrednji in južni Sloveniji trajalo do torka zjutraj. Vmes bodo tudi krajevno močnejši in dolgotrajnejši nalivi, napovedujejo.