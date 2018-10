Koliko delovnih mest bo dejansko ukinjenih, bo Fujitsu določil v pogajanjih s predstavniki delavcev, je ta teden poročala nemška tiskovna agencija dpa. Za Augsburg je sicer zaprtje še toliko bolj boleče, ker se je tovarno tam pred kratkim odločil zapreti tudi kitajski proizvajalec svetil Ledvance.

Sindikat IG Metall je sicer protestiral in k ukrepanju pozval vlado zvezne dežele Bavarske v Münchnu. Deželni gospodarski minister Franz Josef Pschierer je sporočil, da je sklep podjetja "predvsem za delavce in njihove družine ter tudi za celotno augsburško regijo hud udarec". Napovedal je tudi pogovore s sindikati in vodstvom tovarne.

Po navedbah Fujitsuja je tovarna v Augsburgu zadnja še aktivna tovarna računalnikov v Evropi. Tam sicer med drugim trenutno proizvajajo manjše prenosnike in pomnilniške enote.