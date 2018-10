Gradnja poslovno-logističnega centra je stekla junija letos, naložba pa je ocenjena na 70 milijonov evrov. V novem logističnem centru je predvidena zaposlitev okoli 200 novih delavcev.

Lidlov logistični center bo stal na več kot 13 hektarjih zemljišča, z njim pa bodo bistveno povečali skladiščne zmogljivosti in posodobili način dela.

Z novim logističnim centrom v velikosti več kot 57.000 kvadratnih metrov bo Lidl Slovenija utrdil svoj položaj kot eno pomembnejših trgovskih podjetij in zaposlovalcev v Sloveniji. Družba namreč zaposluje okrog 1500 delavcev.

Hkrati bo to tudi eden prvih modularnih Lidlovih logističnih centrov na svetu, s čimer se bodo logistične poti bistveno skrajšale in prilagodile trenutnim potrebam. Poleg vrhunske tehnologije in posodobitve dela bo stavba zgrajena po standardih, s katerimi se bo Lidl, ki je v Sloveniji prisoten 11 let, potegoval za mednarodno priznan certifikat trajnostne gradnje in delovanja.

Logistični center bo v celoti deloval okolju čim bolj prijazno, na strehi pa bo imel sončno elektrarno z zmogljivostjo enega megavata, so še pojasnili v družbi.