Ponoči je na tirolskem ledeniku Rettenbach zapadlo veliko novega snega, v zgornjem delu proge na nadmorski višini 3000 metrov tudi pol metra, 400 metrov nižje na cilju pa deset centimetrov manj. Prehod vremenske fronte spremlja tudi veter, zato je bila odpoved uvodnega moškega veleslaloma pričakovana. Organizatorji so zaradi vremenskih razmer, megle, vetra in sneženja, skrajšali že sobotno žensko tekmo, ki pa so jo izpeljali kljub rahlemu sneženju in slabši vidljivosti.

Na startu premierne tekme letošnje sezone svetovnega pokala za moške bi morala biti tudi trojica slovenskih tekmovalcev na čelu z Žanom Kranjcem, ki mu je na včerajšnjem žrebu pripadla številka 1. Poleg njega sta bila za nastop pripravljena tudi Štefan Hadalin in Žan Grošelj.

Naslednje prizorišče tekem svetovnega pokala bo Levi na Finskem, kjer sta 17. in 18. novembra na sporedu slaloma za ženske in moške. Naslednja veleslaloma bosta čez veliko lužo v ZDA, 24. novembra v ameriškem Killingtonu bo ženski, moški pa 2. decembra v Beaver Creeku.