Kljub temu, da je na nasprotni stran stal prvi zvezdnik Portlanda Damian Lillard, ki je tekmo končal z 42 točkami, pa severnoameriški mediji največjo pozornost namenjajo slovenskemu organizatorju igre, ki je Miamiju pomagal takrat, ko je bilo najbolj pomembno.

Dragić je sam nadigral Portland v zadnjih 3:52 minutah tekme, ko je poskrbel za ključnih osem točk, s trojkama in prostima metoma, medtem ko so vsi košarkarji Portlanda v tem času dali sedem točk.

Njegova statistika na koncu je bila: 10:19 met iz igre, met za tri točke 4:9, prosti meti 4:5, trije skoki in pet asistenc v 35 minutah.

»Vedeli smo, da bodo imeli svoj niz. Vedeli smo, da se moramo držati našega dogovorjenega načrta. In to smo tudi naredili,« je razplet obračuna ocenil Dragić, ki je postal prvi Slovenec v ligi NBA, ki je v karieri onstran Atlantika dosegel mejnik 10.000 točk, v rednem delu sezon.

Prvi Slovenec z mejnikom 10.000 točk

Pred tekmo je imel na svojem računu seštevek 9994 točk, po tekmi pa njegov nov izračun znaša 10.022 točk. Dragić igra v svoji trinajsti sezoni v ligi NBA, četrti v dresu Miamija.

To je bil Dragićeva najboljša predstava v tej sezoni za tretjo zmago Miamija. Miami je s tremi zmagami in dvema porazoma šesto moštvo vzhodne konference. Na vrhu sta Milwaukee in Toronto, edini še neporaženi moštvi v ligi NBA s šestimi zmagami. Dragića in druščino naslednja tekma čaka v ponedeljek, ko bodo gostili Sacramento.