Nova stranka nosi ime La Crida, kar pomeni poziv. Njen ustanovni kongres bo potekal danes zvečer, vendar pa so imeli njeni privrženci kar nekaj težav z zagotavljanjem obširnejše podpore. Številni zagovorniki neodvisnosti so namreč za zapahi, drugi pa so se odločili za bolj zmerno politično pot. »Leto, ki nas ločuje od zgodovinskega datuma, se ni odvilo po naših željah,« je v televizijskem nagovoru dejal novi katalonski voditelj Quim Torra. »A poti nazaj ni,« je dodal in zahteval oprostitev voditeljev gibanja za neodvisnost, ki naj bi se v prihodnjih mesecih zagovarjali pred sodišči.

V Kataloniji je 1. oktobra 2017 kljub prepovedi španskih sodišč potekal referendum o katalonski neodvisnosti. Katalonski regionalni parlament je nato 27. oktobra potrdil resolucijo, ki predvideva ustanovitev neodvisne Katalonije. Razglasitev neodvisnosti je Španijo potisnila v politično krizo. Osrednja vlada v Madridu je odstavila Puigdemonta, ki je nato zbežal v Belgijo, razpustila parlament in Kataloniji začasno odvzela avtonomijo. Po prisegi nove katalonske vlade junija letos je Katalonija znova dobila avtonomijo, istega meseca pa je zaprisegla nova španska vlada pod vodstvom socialista Pedra Sancheza, ki se zavzema za dialog, tako da so se napetosti med Madridom in Barcelono umirile. Torra, ki se po nasvete redno obrača na Puigdemonta, vodi razdeljeno vlado. V njej so tako zagovorniki neodvisnosti za vsako ceno kot tudi tisti, ki se namesto tega zavzemajo za dialog s Sanchezovo vlado.