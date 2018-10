Mestne oblasti v Pittsburghu so prebivalce prek spletnega družbenega omrežja Twitter obvestile, da se na križišču avenij Wilkins in Shady nahaja aktivni strelec. Na tem križišču stoji sinagoga.

Kasneje je pittsburška policija potrdila »več smrtnih žrtev«, napadalec pa je, preden so ga obvladali in pridržali, ustrelil tudi tri policiste. Njihovo stanje ni jasno. Policija še vedno izpraznjuje stavbo in preverja, ali obstaja še kakšna nevarnost.

Ameriški mediji si glede števila ubitih niso enotni; navajajo od štiri do osem smrtnih žrtev.

#BreakingNews Reports of an active shooter in a synagogue in Squirrel Hill. Huge police presence pic.twitter.com/vodOAuEBsu — Lori Houy (@WPXI_Lori) October 27, 2018

Do dogodka je prišlo v stanovanjski soseski, od središča mesta oddaljeni kakih 10 minut, s pretežno judovskim prebivalstvom. Sinagoga pripada kongregaciji Tree of Life (Drevo življenja).

Razvoj dogodkov spremlja tudi ameriški predsednik Donald Trump, ki je prek Twitterja med drugim ljudi pozval, naj ostanejo na varnem.

Watching the events unfolding in Pittsburgh, Pennsylvania. Law enforcement on the scene. People in Squirrel Hill area should remain sheltered. Looks like multiple fatalities. Beware of active shooter. God Bless All! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 27, 2018

V ZDA, kjer strelski pohodi niso redki, pod streli vsako leto umre več kot 30.000 ljudi.