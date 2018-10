Na praznovanje so povabljene vojaške družine z otroci in šolarji iz Washingtona skupaj s starši, ki bodo lahko sodelovali v loteriji ministrstva za šolstvo ZDA. Bela hiša bo napravljena praznično strašljivo in bo polna okrasnih buč, bal slame in podobnega v čast otrok, ki bodo starejšim dali tradicionalno izbiro - ali jih prestrašijo ali pa dobijo bonbone.

Spominske bonbončke bosta razdeljevala tudi predsednik ZDA Donald Trump in prva dama, vesoljska agencija Nasa bo postavila posebno mesečevo preprogo, ministrstvo za šolstvo pripravlja razstavo robotov, ministrstvo za transport bo delilo papirnata letala, ministrstvo za kmetijstvo bo otrokom dalo na volj traktor za igro in raziskovanje, ministrstvo za zdravstvo pa reševalna vozila.

Posebno doživetje za otroke bo tudi raziskovanje predsednikove limuzine, ki ji zaradi močnega oklepa in drugih varnostnih ukrepov pravijo »pošast« (The Beast). Če bo slabo vreme, bodo rajanje premaknili na ponedeljek.